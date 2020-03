Kebohongan Syahrini Diucap Reino Barack, Aisyahrani Akhirnya Beri Penjelasan Soal Adegan Video Klip

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aisyahrani menjadi director video klip anniversary pernikahan Syahrini - Reino Barack.

Dalam proses pembuatannya, Reino Barack sempat ditanya oleh kakak Aisyahrani, Syahrini mengenai perasaannya setelah menjalanai syuting video klip tersebut.

Tak disangka, Reino Barack ternyata mengucap kata tipuan di depan Syahrini.

Dari video di akun youtube The Princess Syahrini, pasangan Syahrini dan Reino Barack terlihat menjalani beberapa adegan di video klip. Termasuk adegan ranjang.

Ya, usai resmi menikah, Syahrini dan Reino diketahui juga barus aja merayakan anniversary pernikahannya yang pertama.

Di momen spesial tersebut, keduanya pun tak mau ketinggalan merayakannya dalam suasana yang romantis.

Tak cuma itu, Syahrini rupanya juga berencana merilis single baru berjudul 'Seumur Hidup' yang merupakan lagu ciptaan dari Melly Goeslaw.

Melansir dari tayangan kanal YouTube The Princess Syahrini yang diunggah pada Jumat (13/3/2020), Incess sapaan akrab Syahrini tampak membagikan BTS (Behind The Scene) dari pembuatan video klip untuk single terbarunya.

Tak ada yang berlebihan apalagi vulgar, meski keduanya selalu tampak pamer kemesraan mulai dari saling bermanja-manja hingga beradegan di atas ranjang.

Tetapi, pada kesempatan itu kejadian lucu pun akhirnya terungkap.