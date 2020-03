SKOR 2-1! Live Streaming Indosiar Persib vs PSS Sleman di Babak Pertama, Live TV Online Liga 1 2020

Live Streaming Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2020, Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com

Skor Sementara di Babak Pertama 2-1! Link Live Streaming Indosiar sore ini sajikan laga Persib Bandung vs PSS Sleman atau Live Streaming Persib Bandung vs Persela di Pekan 3 Liga 1 2020 Laga ini bisa diakses via Live Streaming TV Online www.vidio.com saat ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Persib vs PSS di Liga 1 2020 Pekan 3 Minggu (15/3/2020) malam ini via Live Streaming Vidio.com. Skor Sementara di Babak Pertama laga ini adalah 2-1

Live Streaming TV Online www.vidio.com menayangkan pertandingan Persib Bandung vs PSS Sleman atau Live Streaming Persib Bandung vs Persela di Liga 1 2020 akan tayang via Live Streaming Indosiar mulai pukul 18.30 Wib pada.

Link Live Streaming Persib vs PSS tak hanya disaksikan via Siaran Langsung Indosiar, namun bisa juga diakses via Live Streaming Vidio.com.

• Hasil Akhir Persib vs PSS Sleman : Skor Akhir 2-1, Maung Bandung di Puncak Klasemen Liga 1 2020

• BERLANGSUNG Link TVRI! Live Streaming Final All England 2020 Live BWF & UseeTV, Marcus/Kevin Main

• BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming Persib Bandung vs PSS Sleman, Live TV Online Liga 1 2020

Persib Bandung unggul 2-1 atas PSS Sleman pada babak pertama pekan ketiga Shopee Liga 1 2020 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (15/3/2020).

PSS Sleman yang menyandang status tim tamu justru langsung memberikan kejutan ketika laga baru berjalan dua menit.

Bek Elang Jawa, Aaron Evans, berhasil membuka keunggulan dengan mencetak gol pertama dalam pertandingan ini.

Eks PSM Makassar itu memanfaatkan kemelut di depan gawang Persib Bandung dan dengan mudah menceploskan bola ke gawang I Made Wirawan.

Aaron Evans membuka keunggulan Elang Jawa lewat sebuah kemelut di depan gawang I Made Wirawan ????

Informasi tentang Shopee Liga 1 bisa dilihat di aplikasi @ShopeeID.#ShopeeLiga1 #ShopeeForMen #ShopeeID pic.twitter.com/yveasamZc0