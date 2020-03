Video Ariel NOAH & BCL Sebelum Ashraf Sinclair Meninggal Ternyata Masih Jadi Postingan Terakhir Unge

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia, Bunga Citra Lestari alias BCL sempat berduet dengan Ariel NOAH. Kolaborasi itu mendapat sambutan luar biasa penggemarnya.

Video BCL duet bareng Ariel NOAH menyanyikan Menghapus Jejakmu muncul 3 hari sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia. Duet ini langsung jadi video viral.

Seusai meninggalnya Ashraf Sinclair, video Bunga Citra Lestari berduet dengan Ariel Noah di YouTube IT'S ME BCL pun menjadi sorotan banyak pihak.

Video yang diunggah oleh Unge, nama panggilan BCL itu baru dipublikasikan tiga hari yang lalu sebelum Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Lagu kolaborasi Menghapus Jejakmu yang dibawakan Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah merupakan project atas permintaan penggemar..

Dalam postingan itu, BCL menjelaskan bahwa lagu Menghapus Jejakmu adalah lagu yang ingin diberikan Ariel Noah untuknya.

"Menghapus Jejakmu Premiere at 5pm on It’s Me BCL Youtube channel..! Go check it out and subscribe..!" tulis BCL dalam akun instagramnya, 14 Februari 2020.

Postingan ini, sampai Minggu (15/3/2020) pagi masih menjadi yang terbaru di instagram BCL.

Entah karena masih bersedih, BCL belum memposting kegiatan terbarunya di akunnya.

Meski begitu, sampai sejauh ini, postingan ini ditonton 20,281,757 kali.