SEKARANG Marcus/Kevin Main! Live Streaming TVRI Final All England 2020, Link Streaming UseeTV & BWF

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti naik ke podium kampiun usai menundukkan wakil Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, dengan skor 21-15, 17-21, ?

Titel juara ini merupakan yang pertama diraih duet Praveen/Melati sejak ditandemkan pada awal tahun 2018, tetapi bagi Praveen, gelar tersebut menjadi yang kedua.

Empat tahun lalu, atlet yang akrab disapa Ucok itu sudah lebih dulu merasakan manisnya gelar juara All England Open bersama Debby Susanto.

Indonesia masih berpeluang menambah satu gelar juara lagi melalui pasangan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.