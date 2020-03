Kalselpedia: Gedung Lecture Theatre Building ULM

BANJARMASINPOST.CO.ID, Kalselpedia - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memiliki gedung serbaguna yakni Gedung Lecture Theatre Building.

Lecture Theatre Building berada di belakang kampus FEB.

Gedung ini dibangun pada Juli 2017 yang mana diawali peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung ini bersama 11 gedung baru ULM lainnya.

Selain Lecture Teather Building, dalam 11 gedung yang dibangun tersebut termasuk pula pembangunan gedung Post Graduate FEB yang tepat berhadapan dengan gedung Lecture Teather Building.

Staf Umum dan BMN Gedung FEB ULM, Muhammad Mujiburrahman mengatakan, pembangunan gedung-gedung tersebut merupakan bagian dari Proyek bernama The Support to the Development of Higher Education Project atau sering disebut Proyek 7 in 1 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

"Proyek pembangunan ini didanai oleh Islamic Development Bank (IDB) dan Saudi Fund (SFD), khusus 12 gedung ULM menghabiskan sekitar Rp 300 miliar," jelasnya.

Selain ULM, ada enam universitas lainnya yakni Universitas Surabaya dan Universitas Negeri Yogyakarta dari Pulau Jawa, Universitas Gorontalo dan Universitas Sam Ratulangi dari Pulau Sulawesi, Universitas Tanjung Pura dari Pulau Kalimantan, serta Universitas Syiah Kuala di Sumatera.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)