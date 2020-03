Jodoh Luna Maya Kembali Disinggung Gegara Mantan Ariel NOAH itu Lakukan Hal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jodoh Luna Maya kembali digaungkan fansnya, saat mantan kekasih Ariel NOAH itu mengunggah sebuah foto. Apa sebabnya?

Artis cantik tanah air Luna Maya tengah berada di Brazil.

Dalam unggahan terbarunya di akun instagram pribadinya Luna Maya membagikan momentnya.

Dalam unggahannya Luna Maya mengenakan baju bermotif leopard dengan paduan celana hijau dengan belahan tinggi.

• Perjuangan Denada & Shakira Aurum di Singapura yang Lockdown Karena Virus Corona, Alami Masa sulit

• Kabar Duka dari Raditya Dika, Dokter yang Juga Teman Seangkatannya Meninggal karena Virus Corona

Mantan Ariel Noah ini terlihat duduk santai sambil memandang ke arah luar tempatnya menginap.

Tampaknya Luna Maya mantan Reino Barack ini sedang memikirkan sesuatu.

Benar saja dalam caption unggahannya Luna Maya menuliskan ''Ahh just wondering what if...''

Apa yang sedang dipikirkan Luna Maya? Jodoh? Atau Virus Corona?

Benar saja banyak netizen yang mnedoakan agar Luna Maya segera mendapatkan jodoh.

Netizen langsung ramai-ramai membanjiri kolom komentar Instagram Luna Maya.