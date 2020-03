Respons Tak Terduga Kriss Hatta Setelah Zaskia Gotik & Sirajuddin Mahmud Go Public Soal Hubungannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kriss Hatta sempat digosipkan dekat dengan Zaskia Gotik. Kini, artis seprofesi Ayu Ting Ting itu go public soal kekasih barunya, Sirajuddin Mahmud.

Diketahui, kabar kedekatan pedangdut Zaskia Gotik dan seorang pengusaha, Sirajuddin Mahmud tengah jadi sorotan.

Akhirnya, Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud memutuskan untuk go public untuk pertama kalinya.

Zaskia Gotik sempat mengunggah foto perayaan ulang tahun Sirajuddin Mahmud ke akun Instagramnya pada Selasa (17/3/2020).

• Nikita Mirzani Ucap Ingin Menikah dengan Vicky Nitinegoro, Teman Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Bereaksi

"Happy birthday to wonderful man i love! Wishing you a delighful year sayang,

thank you for who you are and all that you do. I love u," tulis Zaskia Gotik.

Hubungan Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud sontak ramai diperbincangkan banyak orang.

Bagaimana tidak, Zaskia Gotik sendiri jarang mengumbar kedekatannya dengan seorang pria.

Sementara itu, Kriss Hatta turut mengomentari hubungan Zaskia Gotik dan kekasihnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Zaskia Gotik dan Kriss Hatta memang sempat digosipkan berpacaran beberapa waktu lalu.