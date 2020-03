Pose BCL & Noah Saat Ultah Istri Ashraf Sinclair Itu Jadi Sorotan, Bunga Citra Lestari Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir pekan tadi, Artis serta penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) baru saja merayakan ulang tahunnya ke-37. Ultah ibu Noah Sinclair itu tepatnya pada Minggu 22 Maret 2020.

Ulang tahun sohib Ariel NOAH itu kali ini yang pertama kali, tanpa adanya sosok sang suami Ashraf Sinclair.

Diketahui Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020, hal tersebt tentu saja membuat syok BCL, Noah Sinclair, hingga keluarganya.

Namun tampak di tengah rasa duka yang masih menyelimuti BCL, keluarga besarnya pun selalu ada memberikan support hingga mendampinginya.

Termasuk di hari ulang tahun BCL, tampak keluarga Sinclair ikut serta merayakan kebahagiaan BCL.

Namun memang tidak secara langsung, mereka tampak melakukan video call, hal tersebut dibagikan melalui instagram adik almarhum Ashraf Sinclair, Aishah Sinclair.

Dalam unggahannya dirinya menulis sebelumnya tidak pernah melakukan panggilan video call keluarga.

Namun spesial di hari ulang tahun BCL mereka keluarga Sinclair kompak melakukannya, bahkan melihat BCL memotong kue ulang tahun, dan bernyanyi bersama.

"In all the years of having a family chat, don't know why we never did a group video call before.

.

So happy we managed to do it; sang happy birthday, watched Bunga cut the cake, then salivated and wished we were there (even more) when they ate the cake!" tulis Aishah Sinclair dalam captionnya.

Tampak dalam potret tersebut ekspresi bahagia BCL, tampak cantik dan imut walaupun tanpa riasan wajah yang tebal.