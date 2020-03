Kekesalan Ganindra Bimo Pasca Andrea Dian Jalani Isolasi Karena Positif Virus Corona

BANJARMASINPOST.CO.ID -Saat Andrea Dian sedang menjalani isolasi pasca dinyatakan positif Virus Corona atau Covid-19, Ganindra Bimo terus memberikan dukungannya.

Ganindra Bimo tak pernah berhenti memberikan semangat untuk sang istri, Andrea Dian, yang kini sedang menjalani masa isolasi pasca terkonfirmasi positif tertular Covid-19.

Pasangan Andrea Dian dan Ganindra Bimo yang selalu terlihat mesra ini kini harus terpisah sementara tedampak Virus Corona atau Covid-19.

Meskipun begitu, Ganindra Bimo tetap menunjukan rasa cintanya pada sang istri.

Sebelumnya Ganindra Bimo mengunggah foto dirinya dengan sang istri pada akun instagram pribadinya @ganindrabimo dengan menuliskan caption manis pada Kamis, (26/03/2020).

Caption tersebut menuliskan seberapa Ganindra Bimo menyayangi sang istri dan akan selalu ada untuknya.

“I can not promise you easy days, but I promise you that we will get through this together (Aku tidak bisa menjanjikanmu hari-hari yang mudah, tetapi aku berjanji bahwa kita akan melalui semua ini bersama-sama),” tulis Bimo.

Ganindra Bimo juga mengungkapkan bahwa Andrea Dian merupakan seseorang yang menjadi inspirasi serta segalanya untuknya.

Meski begitu, pada Jumat (27/03/2020), Ganindra Bimo kembali mengunggah sesuatu melalui akun instagram pribadinya @ganindrabimo.

Kali ini Bimo mengungkapkan kekesalannya pada virus Corona yang memisahkannya dengan sang istri.