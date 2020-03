Tontonan Luna Maya Saat Wabah Virus Corona Drakor Crash Landing on You, Terkenang Cinta Masa Lalu?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat wabah virus corona di Indonesia, para artis termasuk Luna Maya memilih berada di rumah. Mantan kekasih Reino Barack dan Ariel Noah ini menonton drama korea kesukaannya, Crash Landing on You.



Virus Corona atau Covid-19 benar-benar membuat panik kehidupan masyarakat. Demi menjaga meluasnya penularan, orang diharap memilih tetap di rumah dan bekerja dari rumah atau WFH alias work from home.

Para seleb Indonesia oun demikian, diantaranya adalah Luna Maya. Mantan kekasih Ariel NOAH ini tampak memilih untuk berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah.

Kegiatan Luna Maya yang dulunya kekasih dari suami penyanyi Syahrini, yakni Reino Barack nonton drama korea alias drakor.

Dari insta story Luna Maya yang diunggahnya, Kamis (26/3/2020), salah satunya sebuah video Drama Korea.



Ya, tampak Luna Maya mengunggah film Drama Korea ( Drakor) berjudul Crash Landing on You.



Melalui laptopnya, Luna Maya asyik menonton Drama Korea Crash Landing on You yang diperankan Hyun Bin dan Son Ye Jin.



* Drama Korea Crash Landing on You



Drama Korea Crash Landing on You berhasil membuat rekor baru.



Drakor Crash Landing on You memecahkan rekornya untuk rating penonton drama Korea pada awal tahun 2019.



Dilansir dari Koreaboo, Drama Korea Crash Landing on You mencetak rating penonton sebesar 21.683 persen.



Angka ini menjadikan Crash Landing on You sebagai drama Korea tersukses pada awal tahun 2019.



Drakor Crash Landing on You juga menempatkan diri sebagai drama Korea rating penonton tertinggi nomor dua yang ditayangkan di TV kabel.

Drama Korea Crash Landing For You yang ditonton Luna Maya. (instagram Luna Maya)

Drama Korea Crash Landing on You ditayangkan di tvN dan memiliki sebanyak 16 episode.



Drakor Crash Landing on You ditayangkan perdana 14 Desember 2019 dan berakhir pada 16 Januari 2020.



Drakor Crash Landing on You diperankan oleh dua aktor dan aktris papan atas Korea Selatan.



Pemeran utama drama Korea Crash Landing on You yaitu, Hyun Bin dan Son Ye Jin.



Hyun Bin dan Son Ye Jin didapuk menjadi pasangan dalam drama Korea Crash Landing on You itu.



Drama Korea Crash Landing on You menceritakan kisah seorang wanita asal Korea Selatan bernama Yoon Se Ri yang diperankan oleh Son Ye Jin.



Yoon Se Ri ditunjuk sebagai penerus perusahaan keluarganya, meski orangtuanya memiliki dua anak pria.

Drakor Crash Landing on You. (instagram tvn.drama.official)

Namun, satu hari menjelang pengumuman direktur perusahaan, Yoon Se Ri mengalami kecelakaan.



Kecelakaan itu didapat Yoon Se Ri saat dirinya menaiki paralayang dan terhempas badai.



Tanpa disangka, badai itu membawa Yoon Se Ri ke Korea Utara.



Ia pertama kali diselamatkan oleh seorang tentara Korea Utara bernama Ri Jeong Hyeok, yang diperankan oleh Hyun Bin.



Dari pertemuan itu, Yoon Se Ri dan Ri Jeong Hyeok menjadi dekat.



Karakter Kapten Ri Jeong Hyeok yang diperankan Hyun Bin merupakan seorang lelaki yang dingin dan memiliki kepercayaan tinggi.

Drama Korea (drakor) Crash Landing on You. (tvn.drama.official)

* Jodoh Luna Maya



Jodoh Luna Maya Kembali Disinggung Gegara Mantan Ariel NOAH itu Lakukan Hal Ini



Jodoh Luna Maya kembali digaungkan fansnya, saat mantan kekasih Ariel NOAH itu mengunggah sebuah foto. Apa sebabnya?



Artis cantik tanah air Luna Maya sempat berada di Brazil.



Dalam unggahan terbarunya di akun instagram pribadinya Luna Maya membagikan momentnya.



Dalam unggahannya Luna Maya mengenakan baju bermotif leopard dengan paduan celana hijau dengan belahan tinggi.



Mantan Ariel NOAH ini terlihat duduk santai sambil memandang ke arah luar tempatnya menginap.



Tampaknya Luna Maya mantan Reino Barack ini sedang memikirkan sesuatu.



Benar saja dalam caption unggahannya Luna Maya menuliskan ''Ahh just wondering what if...''

Foto sumber: instagram @lunamaya

Apa yang sedang dipikirkan Luna Maya? Jodoh? Atau virus corona?



Benar saja banyak netizen yang mnedoakan agar Luna Maya segera mendapatkan jodoh.



Netizen langsung ramai-ramai membanjiri kolom komentar Instagram Luna Maya.



@malikariska: Kak luna cantik semoga sehat selalu ya kak dalam lindungan Allah SWT selalu



@arsyashanty_mamaarsya67: Macan bajunya sama kaya orangnya manis tapi cantik menarik kereend



@dipti_sharma_1977: Hello ji please replay me your all pics is very amazing I am big fan of you



@wulanchio: My inspirasi , sehat selalu Kaka sayang @lunamaya



Ada juga yang menaruh simpati pada teman Ayu Dewi ini:



@yurikirey887.yunii: KK Luna sy ngefans bngt Ama KK Luna, sy liat KK lunakn keliling dunia trus, coba sekali2 bw dong mm ny KK Luna jln2, kpn lglh mw nyenengin mm nya mumpung msh ada kesempatan... sy melihat dr wajah mm ny KK Luna kykny kasihn bnget Krn ada sesuatu yg diinginknny dr KK Luna BKN materi.



@itria_rahayulasmiati: Moon aku do'akan semoga lekas bertemu jodoh yang baik aamiin



@msunansofyan708: Semoga segera ketemu jodohnya. Amiiin. @lunamaya

Kebersamaan Luna maya bersama teman dekatnya Ryochin. (kolase instagram luna maya)

Bukan hal baru lagi jika netizen beramai-rami mendoakan agar Luna Maya mendapatkan jodoh yang sesuai.



Pasalnya kisah cinta Luna Maya memang selalu gagal sejak berhubungan dengan Ariel NOAH hingga Reino Barack.



Kisah cinta Luna Maya memang banyak dibumbui sakit hati dan penghianatan.



Airmata sudah pasti menjadi bagian di dalamnya.



Tapi bukan Luna Maya namanya jika tidak kembali bangkit.



Setelah putus dari Reino Barack Luna Maya dikabarkan dekat dengan pengusaha asal Malasya ada juga yang mengatakan saat ini Luna Maya menjalin hubungan dengan pengusaha Jepang bernama Ryochin.



Tapi siapapun itu kita doakan agar mbak Luna Maya dipertemukan segera dengan jodohnya. Semangat mbak Luna.

Artis Luna Maya membocorkan kebiasaan buruknya yang tak banyak diketahui orang. Mantan Ariel NOAH itu menyebut, dirinya memiliki sisi lain dari image fashionable yang melekat darinya selama ini.