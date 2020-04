Potret Pernikahan Rossa dengan Kim Soo Hyun Bikin Warganet Geger

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ketampanan aktor-aktor dari Korea Selatan sukses membius kaum hawa di tanah air, termasuk dari kalangan selebritas.

Bahkan, baru-baru ini warganet tanah air dihebohkan dengan postingan potret pernikahan sejumlah artis yang bersanding dengan aktor tampak dari negeri ginseng.

Seperti potret pernikahan diva pop Rossa dengan aktor tampan Kim Soo Hyun. Ternyata foto yang dipasang di akun instagramnya itu adalah foto hasil editan.

Di kalangan K-Drama lover, Kim Soo Hyun memang dikenal memiliki jutaan penggemar dari penjuru dunia, termasuk di Tanah Air.

Aktingnya yang ciamik di sejumlah drama yang dibintanginya sukses membuat penggemar yang mayoritas kaum hawa, klepek-klepek. Tidak terkecuali teman dekat Afghan, Rossa, yang nekat mengedit fotonya bersanding bak penganting dengan sang idola.

Kim Soo Hyun adalah aktor kelahiran 16 Februari 1988 asal Korea Selatan. Dia dikenal lewat perannya di drama televisi Dream High (2011), The Moon That Embraces the Sun (2012), My Love From the Star (2013), dan The Producers (2015), juga di film The Thieves (2012) dan Secretly, Greatly (2013).

Namanya kian meroket saat menjadi pemeran utama di My Love From The Star bersama artis Gianna Jun.

Namun, kharisma salah satu bintang Hallyu terkenal dari Korea Selatan ini tidak melulu saat menjadi pemeran utama. Bahkan saat menjadi cameo beberapa drama, kegagahannya justru seolah menenggelamkan totalitas pemeran utama drama itu.

Seperti saat dia menjadi cameo dalam drama Hotel del Luna yang dibintangi IU dan Yeo Jin Goo.Penampilan yang hanya sekian detik pada bagian ending drama itu, sukses meninggalkan kesan mendalam di hati penggemar.

Dia tampil macho dengan kemeja putih dipadu vest, celana kain dan dasi hitam. Rambutnya pun kelimis dengan aksesori simpel berupa cincin logam di jemari tangan kirinya.