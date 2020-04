Alasan So Ji Sub Nikahi Cho Eun Jung, Ternyata Bukan Karena Hamil Duluan

Beberapa gaya Soo Ji Sub saat sesi foto. Aktor So Ji Sub pemeran utama dalam drama korea Terius Behind Me resmi menikahi mantan penyiar Cho Eun Jung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penikahan aktor Korea Selatan So Ji Sub dan mantan penyiar Cho Eun Jung menjadi trending di jagat maya.

Maklum saja, aktor tampan yang dikenal lewat peran di sejumlah drama Korea yang hits itu memang memiliki banyak penggemar.

Penikahan keduanya pun sukses membikin patah hati Kdrama lover dunia, termasuk di tanah air.

Bahkan sempat muncul beragam spekulasi alasan keduanya mengakhiri masa lajang, salah satunya karena Cho Eun Jung telah hamil. Benarkah demikian?

Seperti diketahui, pasangan tersebut telah mengajukan pendaftaran pernikahan mereka pada 7 April 2020.

Terkait kabar bahagia ini, agensi So Ji Sub 51K secara resmi mengumumkan berita pernikahan So Ji Sub.

Agensi So Ji Sub menyampaikan kabar pernikahan itu dan sang aktor sendiri pun menulis surat pribadi kepada penggemarnya.

Ketika penggemar dari seluruh dunia mengucapkan selamat atas pernikahan So Ji Sub dan Cho Eun Jung, salah satu teman So Ji Sub dihubungi oleh media untuk wawancara eksklusif tentang pasangan tersebut.

Berikut deretan fakta pernikahan So Ji Sub dan Cho Eun Jung: