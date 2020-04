Happy Bday My Brooooo, Raffi Ahmad Beri Selamat Siwon Super Junior

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Choi Siwon, member Super Junior (Suju), dikenal bersahabat dengan suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad.

Pada Selasa (07/04/2020), Choi Siwon berulang tahun ke-34.

Ucapan selamat ulang tahun dari penggemar pun membanjir untuk Siwon, termasuk dari Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina.

Di momen bahagia ini, pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lantas memberikan ucapan selamat untuk rekan Leeteuk Super Junior tersebut.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengunggah potret bersama dengan Siwon di akun Instagramnya, Selasa (07/04/2020).

"Happy Bday My Brooooo @siwonchoi

Wish YOU ALL THE BEST."

Sementara itu pada akun instagramnya Siwon juga mengunggah beberapa potret ucapan selamat ulang tahun yang diperolehnya.

"The second day. Gangnam station. Just very thankful.

Even had people wishing me Happy Birthday on the spot. Truly appreciate it.

( Hari kedua, stasiun Gangnam. Sangat berterima kasih.

Meski orang memberikan ucapan selamat ulang tahun untukku di tempat itu. (Aku) Benar-benar menghargainya.)"