Video Suhana si Putri Shah Rukh Khan Saat India Lockdown Covid-19 Disorot

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir-akhir ini, putri Shah Rukh Khan yang bernama Suhana Khan kerap jadi sorotan. Apalagi setelah dia membuka akun instagramnya.

Saat India Lockdown untuk mencegah Virus Corona atau Covid-19, putri Shah Rukh Khan dan Gauri Khan yakni Suhana Khan juga terimbas.

Kini, Suhana Khan juga ikut mengkarantina diri di rumahnya. Rupanya, hal ini membuatnya kangen dengan teman-temannya.

Hal ini terlihat dari postingannya sehari lalu berupa video bersama teman-temannya.

Disitu, dia terlihat bernyanyi-nyanyi bersama teman-temannya.

Juga dibikin cuplikan foto kebersamaan dengan teman-temannya itu.

"how was your quarantine today ? this is video of sue with friends

Miss class, Miss friends #suhanakhan #stayhome #staysafe

(bagaimana karantina kamu hari ini? ini adalah video tuntutan dengan teman

kelas, Teman Nona #suhanakhan #stayhome #staysafe)," tulisnya.

Postingan ini jadi sorotan warganet.

