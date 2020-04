Steve Aoki Ajak Agnez Mo Live Streaming di Youtube Saat Wabah Corona, Ini Jadwal Tayangnya

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Disc Jokey (DJ) terkenal dunia, Steve Aoki mengajak Agnez Mo untuk live streaming di kanal Youtubenya saat wabah corona sedang melanda dunia.

Ada banyak cara dilakukan selebriti untuk mengajak masyarakat melewati wabah corona dengan nyaman di rumah. Begitu pula dengan Steve Aoki dan Agnez Mo.

Musisi kelas dunia ini pun tetap ingin menghibur penggemar di penjuru dunia yang saat ini sedang terdampak virus covid 19.

Cara yang dilakukannya pun terbilang cukup menarik. Steve Aoki mengajak penggemar untuk menghadiri pesta makan malam 'virtualnya'.

Hal tersebut diumumkan Steve Aoki di akun Instagramnya, Jum'at (10/4/2020) malam.

Disebutkan Aoki, ia juga akan mengundang musisi terkenal lainnya seperti Agnez Mo, Lay Zhang, Maluma, Will I Am, hingga Nick Carter.

"@steveaoki This Sunday April 12th at 6PM PST on Youtube Live I'm having a dinner party w/ @maluma @layzhang @iamwill @agnezmo and @nickcarter and you’ve all made the guest list. See ya there! #neonfuturedinner"

"Hari Minggu ini 12 April 2020 jam 6 sore (Senin 13 April pukul 08.00 WIB) aku mengadakan pesta makan malam secara langsung di Youtube-ku bersama Maluma, Lay Zhang, Will I am, Agnez Mo, dan Nick Carter. Dan kalian semua bisa jadi tamunya. Sampai jumpa nanti," pesan Steve Aoki di Instagramnya, Jum'at (10/4/2020).

Warganet pun mengaku senang melihat ada nama Agnez Mo di daftar pesta makan virtual Steve Aoki.