Akun Diretas, Anjasmara Si Cecep Diminta Bayar Tebusan Pakai Uang Virtual

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kabar mengejutkan disampaikan pemeran Cecep, Anjasmara. Artis peran senior itu mengabarkan kalau akun instagramnya @anjarmara diretas. Oknum peretas bahkan meminta tebusan.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh suami Dian Nitami itu melalui akun instagram baru yang dibuatnya @anjarmara_prasetya, Rabu (15/4/2020).

Dikutip dari Kompas.com, Anjasmara mengaku tidak dapat lagi membuka akun instagram lamanya. Dia pun meminta teman, kolega dan rekan yang terhubung dengan akun instagram lamanya untuk berhati-hati jika ada permintaan aneh mengatasnamakan dirinya.

• Artis Naufal Samudra Ditangkap karena Ganja Sintetis, Ibunda: No Comment

• Sosok Putri Jamila yang Pamer Foto Nikah dengan Ariel NOAH, Disebut Mirip Mulan Jameela

"Akun saya ini sudah dihack. Jadi hati-hati jika ada yang mengatasnamakan saya atau manajemen saya," tulis Anjasmara.

Dalam unggahannya itu, terlihat bidikan layar sebuah email yang diterima Anjasmara dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Email tersebut menyebutkan, sang oknum akan berhenti melakukan perbuatannya bila Anjasmara memberikannya uang sebesar 1.500 dollar AS melalui uang virtual Bitcoins.

"How do I stop this? We are willing to refrain from destroyint your site's reputation for a small fee. The current fee is $1500 in bitcoin (BTC)," sebut isi email tersebut.

Jika tidak membayar, Anjasmara diancam oleh oknum tersebut untuk memulai serangan kembali terhadapnya.

"What if don't pay? If you decide not to pay, we will start the attact at the indicated date and uphold it until you do," sebut oknum tersebut.