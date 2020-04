Herjunot Ali Ajak Luna Maya Makan Soto Betawi di Jepang

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID – Nama mantan Tatjana Saphira, Herjunot Ali belakangan ramai dikaitkan dengan artis Luna Maya. Hal itu lantaran sejumlah konten hasil colab bareng mereka, dan teman-temannya.

Keduanya memang tampak sangat akrab. Bahkan dalam salah satu konten youtube Luna Maya, Herjunot Ali yang akrab di sapa Junot oleh Luna tak segan mengajak mantan Ariel NOAH itu untuk mencoba soto di restoran miliknya di Jepang.

"Eh aku buka restoran di Jepang lho. Datang ya nanti ya," kata Junot.

"Ayo dong, pokoknya after all the chaos thing. Makan soto di Jepang," jawab Luna.

Junot pun menyebutkan nama restorannya yang berlokasi di Kanda, Jepang. Menurut dia, membuka restoran di Jepang tidak ada alasan khusus. Dia pun tidak bisa menjelaskan alasan secara khusus alasannya.

Namun, dia menegaskan bahwa dia suka makanan Soto dan suka dengan negara Jepang. "Jadi aku coba men-simple-kan aja. Karena aku ngomongin masalah ini ngomongin masalah journey sih. Jadi itu aja sih yang bisa aku sampaikan," jelasnya.

Seperti diberitakan, Herjunot Ali ternyata pernah jadian dengan Luna Maya namun belum cocok. Herjunot juga pernah menjalin beberapa kasih dengan sejumlah perempuan cantik.

Aktor Herjunot Ali kini diketahui berstatus single alias jomblo, dan kini dikait-kaitkan dengan Luna Maya.

Mengetahui hal tersebut, artis Ayu Dewi dan Melaney Ricardo dalam salah satu konten youtube seolah tak mau tinggal diam.