Rolling Stones Ramaikan Konser Dunia Perangi Corona

BANJARMASINPOST.CO.ID, LOS ANGELES - Pandemi virus corona yang melanda dunia saat ini menumbuhkan simpati banyak kalangan, antara lain musisi The Rolling Stones. Demi memerangi virus corona, band legendaris ini turut meramaikankonser global bertabur bintang, Sabtu (18/4/2020).

The Rolling Stones mengumumkan akan bergabung dengan konser global bertabur bintang yang akan disiarkan Sabtu (18/4) hari ini untuk menghormati petugas kesehatan di garis depan perang melawan pandemi virus corona.

Mengutip Reuters, Sabtu (18/4), konser bertajuk "One World: Together at Home" seama dua jam, merupakan kombinasi dari musik, komedi dan cerita dari dokter, perawat dan pekerja ritel akan disiarkan di beberapa jaringan televisi Amerika Utara dan internasional.

"Kami merasa terhormat diundang menjadi bagian dari siaran One World: Together at Home dari rumah kami secara terpisah," jelas Rolling Stone dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Global Citizen, kelompok nirlaba yang mempelopori acara tersebut dengan WHO.

The Stones bergabung dengan sederet artis tersohor seperti Celine Dion, Billie Eilish, John Legend, Elton John, Paul PcCartney, Chris Martin, Andrea Bocelli dan Michael Buble.

Siaran televisi akan didahului oleh acara streaming langsung enam jam dengan penampilan bintang olahraga utama, termasuk juara balap Formula Satu Inggris Lewis Hamilton, juara sepak bola Piala Dunia wanita asal AS Megan Rapinoe, pembalap ski Piala Dunia Lindsey Vonn dan sederet penyanyi, aktor, dan influencer media sosial lainnya.

Peserta akan muncul dari jarak jauh karena jarak sosial dan penutupan yang bertujuan untuk membatasi penyebaran virus corona baru.

Meski tak secara khusus sebagai penggalangan dana publik, konser ini juga bertujuan mendorong dermawan dan perusahaan untuk berkontribusi pada Dana Respon Solidaritas COVID-19 WHO. Lady Gaga mengatakan minggu lalu bahwa lebih dari 35 juta dolar AS telah dikumpulkan. (*)