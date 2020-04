Uji Klinis Obat Anti Virus Corona Berhasil, Nilai Rupiah Menguat 175 Poin

Editor: Didik Triomarsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Perusahaan bioteknologi Gilead Sciences, Kamis (16/4/2020) malam mengumumkan uji klinis obat antivirus remdesivir menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengobati Covid-19.

Dampaknya, sebagian besar dari 125 pasien yang diberi obat remdesivir Gilead di sebuah rumah sakit di Chicago telah pulih dan dipulangkan.

Dari kesuksesan itu membawa sentimen positif pada kurs tukar rupiah sat perdagangan akhir pekan, Jumat (17/4/2020).



Pada perdagangan akhir pekan itu nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta dalam kondisi menguat ditopang sentimen eksternal.

Rupiah Jumat sore ditutup menguat 175 poin atau 1,12 persen menjadi Rp 15.465 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.640 per dolar AS.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat di posisi Rp 15.505 per dolar AS.

Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp 15.438 per dolar AS hingga Rp 15.540 per dolar AS.

Kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Jumat menunjukkan, rupiah menguat menjadi Rp 15.503 per dolar AS dibanding hari sebelumnya, Rp 15.787 per dolar AS.

Gubernur BI Perry Warjiyo bersyukur nilai tukar rupiah terus menguat pada perdagangan akhir pekan.

"Pergerakan nilai tukar rupiah yang bergerak stabil dan menguat itu menunjukkan confident yang terus membaik di pasar," katanya dalam jumpa pers daring di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, setidaknya ada empat faktor yang mendorong pelaku pasar percaya terhadap Indonesia.