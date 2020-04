Cara Dewi Sandra Ucap Duka Kepergian Suami Mutia Ayu Glenn Fredly

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasca Kepergian Suami Mutia Ayu, Glenn Fredly. Sekitar seminggu lebih akhirnya Dewi Sandra mengunggah postingan yang punya makna tersirat lewat Instagram pribadinya.

Cara Dewi Sandra ucapkan rasa duka ini sekaligus sebagai jawaban, pasalnya jadi pertanyaan terkait tak menuliskan ucapan duka saat meninggalnya sang mantan suami, Glenn Fredly pada Rabu (8/4/2020) lalu.

Dewi Sandra seakan tak mengungkapkan suatu apapun saat semua lini masa media sosial penuh ucapan duka dan kenangan kapada Glenn Fredly suami Mutia Ayu itu.

• Pesan Untuk Mutia Ayu dan Gewa, Luna juga Persembahkan Video Ini Untuk Glenn

• Glenn Fredly Meninggal, Ini 6 Lagu Duet Kenangan Bersama Dewi Sandra, Dewi Persik dll

• Viral Es Krim Viennetta Sulit Dicari, Diduga Ditimbun, Begini Penjelasan Alfamart-Indomaret

Ia mengungkapkan isi hatinya dalam unggahan itu dan seakan menjawab rasa penasaran dari warganet.

Dalam postingan Dewi bertuliskan 'Not every part of your private life needs to be public, (Tidak setiap bagian hidup pribadi bisa dipublikasi)'.

Seakan lebih menjelaskan keadaan yang tampak menyudutkan dirinya, Dewi Sandra pun tak luput membubuhkan keterangan postingan itu.

Ia menyebut bahwa tak semua kehidupan pribadinya bisa menjadi konsumsi publik.

Ada cara Dewi Sandra ucap duka kepergian Gleen Fredly, alasannya yakni Dewi juga memiliki hak untuk bisa menampilkan mana yang privasi dan mana yang baik untuk dipublikasikan.

"Menurut aku siapa yang bisa menjaga hal2 pribadi tetap pribadi... itu bijak.

Hanya saja entah apa yang terjadi sekarang ini seolah2 kekepoan kita membuat kita haus untuk membicarakan urusan orang lain," tulis Dewi Sandra dalam unggahan instagram-nya.