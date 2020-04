Mendadak Cut Syifa Digoda 'Siap Nikah' Oleh Sohib Rizky Nazar, Sentil Rangga Azof?

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesona artis Cut Syifa sebagai calon istri idaman diakui sejumlah aktor yang pernah dekat atau syuting bareng dirinya. Salah satunya dikatakan oleh aktor Rangga Azof.

Rangga Azof malah yang menyebut pemain Sinetron Samudra Cinta SCTV itu sebagai wife material.

Bukan hanya itu, sejumlah fakta bahwa Cut Syifa merupakan artis sederhana, sayang keluarga serta memilili sikap yang tulus seperti diakui kakak iparnya,

Juga seolah membenarkan pernyataan Rangga Azof jika sosok Cut Syifa memang layak dicap sebagai calon istri idaman.

Tampaknya kabar kedekatan hingga rumor Rangga Azof dan Cut Syifa memang menjalani taaruf juga disorori beberapa selebriti muda.

Misalnya kali ini diungkapkan Arief Fhadilah juga sahabat Rizky Nazar di kolom komentar postingan Cut Syifa.

Bermula ketika Cut Syifa membagikan video kala ia memakai kebaya karya Dimas Singgih, diunggah di instagram pribadinya, Minggu (19/4/2020).

Diketahui jika momen itu merupakan momen akad nikah kakak sulung Cut Syifa beberapa waktu lalu.

Cut Syifa mengucapkan terimakasih kepada desainer juga MUA yang sudah membuatnya tampil natural dan elegan dalam waktu yang bersamaan.

"Thank yku for make me looks naturak yet fabulous at the same time," tulisnya.