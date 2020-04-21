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Jadwal Program Trans TV 20 April – 26 April 2020

Berikut jadwal program Trans TV. Jangan lewatkan tayangan-tayangan seru yang jadi favorit keluarga

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Trans TV

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal program Trans TV. Jangan lewatkan tayangan-tayangan seru yang jadi favorit keluarga

Senin, 20 April 2020

02.30 Program Dini Hari
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri
09.30 Sinema Spesial Pagi
10.00 Nih Kita Kepo
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 CNN Live
15.00 Insert Today Weekdays
16.00 Rumpi (No Secret)
17.00 CNN News Update
18.00 Bikin Laper
19.00 Diary The Onsu
20.00 CNN Prime News
21.00 Bioskop TRANS TV 1
23.00 Bioskop TRANS TV 2
01.00 Program Dini Hari

Selasa, 21 April 2020

02.30 Program Dini Hari
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri
09.30 Sinema Spesial Pagi
10.00 Nih Kita Kepo
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 CNN Live
15.00 Insert Today Weekdays
16.00 Rumpi (No Secret)
17.00 CNN News Update
18.00 Bikin Laper
19.00 Diary The Onsu
20.00 CNN Prime News
21.00 Bioskop TRANS TV 1
23.00 Bioskop TRANS TV 2
01.00 Program Dini Hari

Rabu, 22 April 2020

02.30 Program Dini Hari
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri
09.30 Sinema Spesial Pagi
10.00 Nih Kita Kepo
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 CNN Live
15.00 Insert Today Weekdays
16.00 Rumpi (No Secret)
17.00 CNN News Update
18.00 Bikin Laper
19.00 Diary The Onsu
20.00 CNN Prime News
21.00 Bioskop TRANS TV 1
23.00 Bioskop TRANS TV 2
01.00 Program Dini Hari

Kamis, 23 April 2020

02.30 Program Dini Hari
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri
09.30 Sinema Spesial Pagi
10.00 Nih Kita Kepo
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 CNN Live
15.00 Insert Today Weekdays
16.00 Rumpi (No Secret)
17.00 CNN News Update
18.00 Bikin Laper
19.00 Diary The Onsu
20.00 CNN Prime News
21.00 Bioskop TRANS TV 1
23.00 Bioskop TRANS TV 2
00.30 Sinema Dini Hari

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Editor: Edinayanti
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