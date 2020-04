Nia Ramadhani Genap 30 Tahun, Istri Ardi Bakrie Merasa Ada Berbeda dengan Dirinya

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Genap berusia 30 tahun membuat Nia Ramadhani menyadari ada yang berbeda dengan dirinya. Hal itu diungkapkan dalam tulisan panjang di Instagramnya, Rabu (22/4/2020).



Sebagai artis sekaligus sosialita, kehidupan Nia Ramadhani tampak sempurna. Namun siapa sangka, istri dari pengusaha Ardi Bakrie itu kini juga menjadi lebih bijak setelah merayakan ulang tahun ke-30.

Sahabat Jessica Iskandar itu mengaku merasakan hal yang berbeda dalam ulang tahunnya kali ini.

Ya, pada 16 April 2020 lalu, artis peran Nia Ramadhani genap berusia 30 tahun. Menginjak usia 30 tahun, Nia Ramadhani mengaku merasakan hal yang berbeda dari ulang tahun yang dia rasakan sebelumnya.

Hal itu pun diunggah Nia Ramadhani melalui Instagram pribadinya @ramadhaniabakrie. Istri pengusaha Ardi Bakrie ini juga mengunggah foto masa kecilnya yang disandingkan dengan fotonya saat ini.

Kemudian, dalam keterangan foto tersebut, Nia Ramadhani menulis perbedaan yang dia rasakan. Nia Ramadhani berujar bahwa memasuki usia ke-30, dia lebih ingin mempunyai tujuan hidup yang ingin digapainya.

“Enggak tahu kenapa tahun ini kok ‘feel’ nya beda, sama ulang tahun biasanya. Pertama mungkin karena memasuki umur dengan angka depannya berubah menjadi 3, jadi lebih aware lagi, sama my purpose of life, and how to achieve it,” tulis Nia Ramadhani.

Tidak hanya sampai di situ, Nia Ramadhani juga mengungkapkan perasaannya yang berulang tahun di saat dunia tengah dilanda pandemi corona atau Covid-19.

Bukannya terpuruk, Nia Ramadhani justru mengutarakan pikirannya bahwa ada sesuatu hikmah yang dapat diambil dari kejadian ini. Meskipun, Nia Ramadhani tak menampikan merasakan ketakutan hingga kekhawatiran seperti apa yang dirasakan kebanyakan orang.

"Tahun ini kita semua berada pada keadaan yang tidak biasa. Bukan bermaksud tidak berduka atas apa yang sedang kita alami, dan bukan juga melihat ini sebagai suatu bencana yang mudah untuk di hadapi. Sedih, khawatir, takut sampai bingung semuanya jadi satu,” tulis Nia Ramadhani.