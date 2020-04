Kala Dewi Sandra Bertanya Pada Allah, Ditimpa Banyak Ujian Makin Cinta Alquran

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Dewi Sandra aktif di media sosial Instagram. Wanita berhijab ini banyak sharing soal Agama Islam.

Paling tidak dari pengalaman pribadinya mengajak kita untuk merenung sudah seberapa banyak kita bergantung pada pencipta, Allah SWT.

Dewi Sandra lewat instagram yang diposting, Sabtu (25/4/2020) memberitahukan bagaimana saat kita lagi down dan malas untuk membaca Alquran.

Lalu apa saja sih yang membuat gundah Dewi Sandra dan mungkin kita juga mengalaminya?

"Pernah ngga? Ada beribu2 pertanyaan... terus datang ke sebuah taman... taman ajaib karena ngga ada Allah dan Nabi secara kasatmata dan real tapi yang didengar di dalam taman tersebut hanyalah kata2 Allah dan kata2 Nabi... dan lucunya... setiap bertanya eh kaya dijawab... tanya lagi... dijawab lagi... terus aja sampai malu sendiri," kata Dewi Sandra.

"Ini salah satu sesiku di sebuah taman (SWIPE)... dan karena sesi2 itulah aku mulai paham pentingnya Alquran. Kebetulan bulan ini Alquran diturunkan... the best book in the world... selamat bermesra2an dengannya... Semoga hati ini dibikin semakin jatuh cinta dengan kata per katanya," tulis Dewi Sandra dalam akun instagramnya.

Me: ya Allah aku lelah aku capek aku udah enggak tahu harus ngapain lagi dan semua ujian ujian ini terlalu sulit untukku

Allah: Surah Al insyirah ayat 6 "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

Me: tapi ya Allah maaf banget saat ini kok aku merasakannya semua sulit beneran ya Allah maafin aku ya Allah tapi semua serba sulit bingung aku tuh

Allah: Surah Ibrahim ayat 7 "Dan ingatlah ketika tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu tetapi jika kamu mengingkari nikmat ku maka pasti azabku sangat berat.