Kala Pandemi Virus Corona Chacha Frederica Melahirkan Cassia, Tim Medis Lengkap Pakai APD

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya, artis peran Chacha Frederica melahirkan anak pertamanya.

Chacha Frederica melahirkan bayi perempuan di RSIA Bunda, Jakarta Pusat.

Pada Jumat (24/4/2020) malam, Dico Ganinduto, suami Chacha mengunggah Instagram Story yang memperlihatkan ia sedang berada di RSIA Bunda.

Setelah itu, pada Sabtu (25/4/2020), Dico memperlihatkan wajah anak pertamanya bersama Chacha.

Pada unggahan itu, Dico mengumumkan nama bayi mereka, yakni Cassia Shakir Ganinduto.

Saat Melahirkan Tak lupa ia menyertakan sang anak yang bersandar pada dadanya.

"Good Morning, my name is Cassia Shakir Ganinduto," tulis keterangan foto tersebut.

Kelahiran anak pertama Chacha dan Dico berlangsung di tengah pandemi corona.

Terlihat jelas dalam unggahan Dico sebelumnya yang menampilkan tim medis menggunakan alat pelindung diri (ADP) ketika menangani sang istri.

Chacha Frederica dan Dico Ganinduto menikah pada 23 Agustus 2015.