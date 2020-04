Kemiripan Dul Jaelani & Kakek Maia Estianty yang Seorang Pahlawan Diungkap, Istri Irwan Mussry Kaget

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Dul Jaelani memiliki kakek buyut yang merupakan seorang pahlawan dari trah Maia Estianty. Bahkan, dia adalah satu sosok pahlawan kemerdekaan.

Akan tetapi, tak banyak yang tahu kalau putra Ahmad Dhani itu ternyata juga menuruni sikap sang kakek buyut yang merupakan pahlawan dari trah Maia Estianty itu.

Istri Irwan Mussry itu bahkan dibuat kaget dengan kemiripan antara Dul Jaelani dengan sang kakek yang merupakan pahlawan nasional.

Sebagaimana yang diketahui, Maia memiliki garis keturunan darah biru dengan H.P.S Tjokroaminoto yang diperolehnya dari sang ayah Harjono Sigit.

Pahlawan Nasional Raden Mas Hadji Oemar Said Tjokroaminoto atau yang lebih dikenal sebagai H.O.S Tjokroaminoto memiliki putri bernama Siti Oetari yang merupakan nenek Maia.

Tak hanya itu, Siti Oetari merupakan istri pertama Proklamator Indonesia, Bung Karno.

Garis darah biru sang musisi terungkap usai Maia mengunggah kolase fotonya bersama sang nenek di akun Instagram pribadinya.

"My grandmother, Oetari Tjokroaminoto, was the first wife of the first president of Republic Indonesia, Soekarno....," tulis Maia Estianty.

Belum lama ini, putra bungsu Maia Estianty, Dul Jaelani membaca biografi kakek buyutnya yang merupakan pahlawan pelopor pergerakan di Indonesia.