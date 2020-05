EPISODE 11 The World of The Married Kian Menegangkan, Tae Oh Dijemput Polisi

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea The World of The Married kian membuat penasaran para penontonnya. Pada episode ke-11 yang tayang Jumat (1/5/2020), konflik antara Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung kian kentara. Lee Tae Oh bahkan dijemput polisi.

Dilansir dari Soompi, sejumlah foto potongan adegan dari epsiode yang tayang Jumat (1/5/2020) malam telah ditunjukkan.

Selain konflik antara Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee tae Oh (Park Hae Joon) sepertinya bakal muncul konflik

• Gundala Ekspansi ke Negeri Paman Sam, 28 Juli Bakal Ditayangkan di Bioskop Amerika

• Garap Video Musik Bali, Rich Brian Pakai Drone Bagikan Donasi

Sun Woo tampak memiliki kilauan yang kuat di matanya saat dia bersiap untuk memulai pertempuran baru.

Yeo Da Kyung, pelakor yang dimainkan Han So Hee (Soompi)

Sementara itu, Tae Oh kelihatannya bingung ketika dia menatap sesuatu di luar ruangan.

Pada foto lainnya juga mengirimkan sinyal ada suatu kekacauan dalam hubungan Tae Oh dengan Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Da Kyung seakan mencoba percaya dengan sang suami dalam tatapan menuduh saat mereka memperebutkan sesuatu di mobilnya.

Di sisi lain, Park In Gyu terlihat berlutut di depan Min Hyun Seo.

Teka-teki nasib Min Hyun Seo yang ingin kabur dari Kota Gosan juga sepertinya akan terjawab dalam episode 11 ini.

Memasuki episode 11, drama Korea The World of The Married semakin menghadirkan ketegangan antara pemainnya.