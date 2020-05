Raffi Ahmad Sempat Mengira Choi Siwon Basa Basi, Ayah Rafathar Beberkan Awal Kedekatan dengan Siwon

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedekatan antara Raffi Ahmad dengan Idol K-Pop, Choi Siwon sudah bukan rahasia. Bahkan, ayah dari Rafathar Malik Ahmad itu pernah membeberkan awal mula kedekatan dengan salah satu pentolan Boygroup, Super Junior itu.

Pada November 2019, pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertemu dengan Siwon, member Super Junior di Korea Selatan.

Instagram @raffinagita1717 pun saling follow dengan akun pribadi Siwon @siwonchoi dan berujung komunikasi melalui direct message (DM).

"Akhirnya kita sudah tukeran follow, habis itu dia bilang 'lu kalau ada apa-apa DM gue'. Gue kirain basa-basi. Pas gue DM, dia balas," ujar Raffi Ahmad dalam siaran Instagram Live di akun @cgv.id, Jumat (1/5/2020).

"Jadi pas gue mau balik dari Korea ke negara lain, gue pamit kan, 'Thank you ya blabla'. Dia balas, 'Oke thank you blabla' gitu. Terus dia bilang kalau nanti saya ke Jakarta saya pasti kabarin," kata Raffi.

Berlanjut, pertengahan Maret 2020, Siwon mendadak mengunjungi Jakarta.

"Eh dia ngabarin pas mau ke Jakarta. Pas dia ke Jakarta itu mau ada show di TV karena dia brand ambassador salah satu mi, tetapi ternyata pas Covid-19, acaranya di postpone," ucap Raffi.

Siwon dan Raffi Ahmad (Instagram @raffinagita1717)

Raffi pun menanyakan perubahan jadwal aktivitas Siwon di Jakarta dan iseng mengajaknya bertamu.

"Terus gue DM dia 'lu jadi ngapain dong di-postpone?' Dia bilang gue enggak ngapa-ngapain. Gue padahal iseng, 'ya sudah lu ke rumah gue saja besok'. Terus dia bilang oke. Ya kirain gue basa-basi," ujar Raffi.

Gayung bersambut, Siwon benar-benar menepati janjinya.

"Akhirnya manajemen dia kontakan sama manajemen gue. Gue cuma sebatas itu. Kirain gue dia enggak datang, eh ternyata dia datang ke rumah," tutur Raffi.

Siwon pun disambut meriah oleh tim manajemen dan keluarga Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad menyajikan beragam makanan Indonesia, dari sate hingga serabi.

Siwon bertemu dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di rumah Raffi Ahmad (Grid.id/Instagram @raffinagita1717)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raffi Ahmad dan Siwon Kini Berteman Dekat, Begini Awal Mulanya...",