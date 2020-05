Covid-19 Twindy Rarasati Akhirnya Sembuh, Dirinya Bagikan Tips Berikut Ini

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi terbaru dari pembawa acara dan artis peran Twindy Rarasati akhirnya dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Twindy melalui akun media sosialnya menyatakan sudah sembuh dan kini sedang melakukan isolasi di rumah.

"Alhamdulillah saya sudah boleh melanjutkan isolasi mandiri di rumah dan sudah dinyatakan sembuh," tulis Twindy dikutip Kompas.com, Sabtu (2/5/2020) dari akun @twindyrarasati.

Kemudian, Dia ikut mendorong agar semua orang dalam kondisi seperti ini tetap ingat untuk tinggal di rumah.

• Dukhan Hujan Meteor Pertanda Akhir Zaman di Pertengahan Ramadhan 2020, Begini Penjelasan Para Ulama

• Kabar Terkini Arab Saudi, 75 WNI Positif Virus Corona, Mekkah dan Madinah Masih Lockdown

• VIDEO Update Covid -19 Kalsel: Positif Corona Tetap, PDP Malah Bertambah

Karena bukan hanya tenaga medis yang diperlukan untuk menjaga kondisi tetap kondusif, melainkan peran dari semua orang untuk tetap di rumah jika tidak ada kepentingan.

Baginya, mereka ini juga pahlawan, hanya saja mereka berjuang dengan tetap di rumah dan menahan keinginan untuk keluar.

Walau demikian, Twindy juga tak menyalahkan mereka yang masih harus keluar untuk mencari nafkah.

"Semua. Pahlawan. Bersama, kita lawan covid. Stay safe. Stay healthy. We’re all in this together. Bismillah," tulisnya.

Sebelumnya, lewat media sosialnya juga, Twindy mengabarkan kalau dirinya positif terinfeksi Covid-19.

"Saya positif Covid-19. Terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk support-nya yang melimpah," tulis Twindy.