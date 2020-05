Drakor The World of The Married Bakal Tayang di Trans TV, Warganet Malah Khawatir

Editor: Murhan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kepopuleran drama korea (drakor) The World of The Married membuat salah satu saluran TV lokal yakni Trans TV berniat menayangkannya.

Namun kabar tayangnya The World of The Married di Trans TV tersebut justru membuat warganet khawatir.

Sebagai informasi, Viralnya drama Korea yang mengisahkan tentang warna-warni kehidupan berumah tangga itu bahkan mengalahkan rating Itaewon Class, drama pendahulunya.

Hal tersebut lantaran penonton dibuat gemas dengan peran apik para pemainnya.

Drama ini mengisi slot tayangan malam Sabtu dan malam Minggu di saluran JTBC.

Kabar akan ditayangkannya The World of the Married ini disampaikan di akun Instagram Insert.

Di akun tersebut dikabarkan bahwa The World of the Married akan ditayangkan di Trans TV walaupun belum diketahui kapan jadwal pastinya.

Kabar ini pun langsung tersebar dengan cepat di internet.

Salah satu akun tentang film di Twitter yakni watchmenID bahkan langsung menyebut akun KPI Pusat soal rencana Trans TV menayangkan drama viral ini.

Sepertinya banyak yang setuju dengan opini Watchmen ID untuk 'memperingatkan' KPI jika Trans TV benar-benar merealisasikan hal itu.