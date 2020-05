EPISODE 12 The World of The Married, Begini Spoilernya

Lee Tae Oh dan Ye da Kyung terlibat perdebatan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea (Drakor) The World of The Married telah memasuki episode 12 yang tayang pada Sabtu (2/5/2020). Berikut ini spoilernya bagi yang belum menonton.

Dalam preview untuk episode 12, terdengar Pimpinan Yeo berkata, "Maaf tapi aku tak peduli dengan masa depan Lee Tae Oh."

Entah apa yang terjadi, tapi Tae Oh mendapatkan kembali cincinnya yang merupakan barang bukti kuat. Cincin itu sebelumnya telah diserahkan Hyun Seo pada Sun Woo.

Sementara itu, Joon Young tampak berkunjung ke rumah Da Kyung, dan Da Kyung berkata sesuatu yang membuat Joon Young terdiam.

"Dia menahan semuanya karenamu, karena dia ibumu," ucap Da Kyung.

Sementara itu, hubungan Tae Oh dan Da Kyung tampak merenggang, justru terlihat Tae Oh dan Sun Woo belum benar-benar berpisah meski mereka saling membenci.

Lee Tae Oh dan Ye da Kyung terlibat perdebatan. (soompi)

Sebelumnya di episode 11, di atap Stasiun Gosan, Park In Kyu dan Hyun Seo terlibat pertengkaran. Wajah Hyun Seo pun tampak lebam dan berdarah di bibir.

Park In Kyu yang menyesali perbuatannya mengajak Hyun Seo kembali padanya. Dia menyalahkan Sun Woo atas semua yang terjadi.

Ia lalu mengajak Hyun Seo pergi bersama dan memulai hidup baru.

Tapi Hyun Seo menolak.