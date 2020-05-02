Acara TV

Jadwal Program Trans TV 4 Mei – 10 Mei 2020

Saksikan acara favorit yang selalu anda tunggu di layar kaca di stasiun televisi kesayangan keluarga.

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trans tv
Trans TV 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan acara favorit yang selalu anda tunggu di layar kaca di stasiun televisi kesayangan keluarga.

Senin, 4 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan
04.30 Nussa Pagi
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan
09.30 Sinema Indonesia Pagi
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.30 CNN Prime News
20.30 Bioskop TRANS TV 1
22.30 Bioskop TRANS TV 2
00.30 Sinema Dini Hari

Selasa, 5 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan
04.30 Nussa Pagi
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan
09.30 Sinema Indonesia Pagi
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.30 CNN Prime News
20.30 Bioskop TRANS TV 1
22.30 Bioskop TRANS TV 2
00.30 Sinema Dini Hari

Rabu, 6 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan
04.30 Nussa Pagi
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan
09.30 Sinema Indonesia Pagi
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.30 CNN Prime News
20.30 Bioskop TRANS TV 1
22.30 Bioskop TRANS TV 2
00.30 Sinema Dini Hari

Kamis, 7 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan
04.30 Nussa Pagi
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan
09.30 Sinema Indonesia Pagi
11.00 CNN News Report
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.30 CNN Prime News
21.00 Bioskop TRANS TV 1
23.00 Bioskop TRANS TV 2
01.00 Sinema Dini Hari

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Editor: Edinayanti
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