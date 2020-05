Waduh! Hanya dalam 1 Hari, Harta 10 Orang Terkaya di Dunia Ini Raib Rp 391,6 Triliun

Editor : Didik Trio Marsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID, NEW YORK - Harta 10 orang terkaya di dunia raib Rp 391,6 triliun dalam sehari gara-gara bursa saham Amerika Serikat anjlok pada Jumat (1/5/2020) waktu setempat atau Sabtu (2/5/2020) waktu Indonesia.

Dilansir dari Forbes, Minggu (3/5/2020), merosotnya indeks saham AS setelah sejumlah perusahaan melaporkan kinerja keuangan mereka, di mana laba amblas akibat virus corona. Selain itu, ketegangan perdagangan AS-China pun kembali memanas.

Indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 3 persen. Merosotnya indeks saham pun memukul orang- orang terkaya di dunia.

Sebanyak 10 orang terkaya di dunia secara total kehilangan harta 26 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 391,6 triliun (kurs Rp 15.065 per dollar AS) pada hari Jumat kemarin saja.

Pendiri dan CEO Amazon Jeff Bezos menderita penurunan kekayaan terbesar. Ini terjadi setelah saham Amazon anjlok 8 persen akibat kinerja keuangan yang meleset dari ekspetasi.

Amazon diprediksi bakal menderita kerugian bersih pada kuartal II 2020. Padahal, Amazon belum pernah menderita kerugian secara kuartalan sejak tahun 2015.

Adapun kekayaan Bezos merosot 10,6 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 160 triliun. Kekayaan mantan istrinya, Mackenzie Bezos, juga merosot akibat ambrolnya saham Amazon.

Pendiri dan CEO Tesla Elon Musk juga harus rela kekayaannya merosot Kekayaannya raib 2,8 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 42,2 triliun dalam sehari.

Namun, merosotnya kekayaan Musk tampaknya akibat ulahnya sendiri. Saham Tesla jatuh 10 persen setelah Musk mengunggah tulisan pada akun Twitter-nya yang memicu saham produsen mobil listrik itu masuk ke zona merah.

"Harga saham Tesla terlalu tinggi," tulis Musk pada akun Twitter pribadinya.