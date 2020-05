Midnight Sun Segera Dirilis, Seri Terbaru Twilight Saga yang Lebih Gelap Soal Vampir Edward Cullen

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kisah roman dan petualangan manusia vampir dalam Twilight Saga tampaknya belum akan berakhir. Stephanie Meyer, penulis saga Twilight, mengumumkan akan merilis buku baru berjudul Midnight Sun.

Lebih dari satu dekade setelah Breaking Dawn, buku lanjutan Twilight ini kembali akan hadir menyapa para penggemarnya.

Buku baru ini akan mengangkat cerita dari Twilight lewat perspektif manusia vampir, Edward Cullen.

Midnight Sun dijadwalkan dirilis pada 4 Agustus 2020.

"Kisah tak terlupakan ini akan diceritakan melalui perspektif Edward dengan sentuhan baru yang lebih gelap. Bertemu dengan si cantik dan misterius Bella adalah peristiwa yang paling menarik sekaligus menakutkan yang pernah ia alami dalam hidupnya yang panjang sebagai vampir," demikian sinopsis Midnight Sun.

Stephenie Meyer resmi mengumumkan buku baru Twilight, Midnight Sun. (Summit Entertainment, Little, Brown and Company)

Kabar itu diumumkan oleh sang penulis dalam sebuah wawancara via telepon bersama USA Today, Senin (4/5/2020).

Dilansir dari The New York Times, Selasa (5/5/2020), novel terbaru seri percintaan antara vampir dan manusia ini akan terbit dengan sub judul ‘Midnight Sun’.

Berbeda dari seri buku sebelumnya yang diambil dari sudut pandang Bella Swan, sosok manusia yang dicintai oleh vampir.

Dalam serial terbaru Midnigt Sun, sudut pandang yang diambil oleh penulis ialah Edward Cullen, tokoh vampir yang menjadi kekasih dan suami Bella.

Di seri ini, penulis akan membawa pembaca untuk melihat kembali sisi lebih dalam dari kehidupan Edward.