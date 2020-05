Dicerca Karena Menjadi Pelakor di The World of The Married, Ternyata Han So Hee Sangat Keibuan

Han So Hee bermain bersama pemeran Jenny dalam behind the scenes The World of The Married

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meskipun perannya sebagai perebut suami orang (pelakor) di The World of The Married banyak dicerca, namun sosok Han So Hee yang memerankan Yeo Da Kyung tampaknya tidak terlalu terpengaruh.

Aktingnya sebagai Yeo Da Kyung tetap total, termasuk saat bersama anaknya di drama itu.

Kabar mengenai drama Korea The World of The Married selalu menarik disimak. Baru-baru ini JTBC membagikan video suasana di belakang layar proses syuting drama Korea The World of The Married.

Behind the scenes itu diunggah di kanal JTBC Drama, Rabu (6/5/2020). Di pertengahan video, terlihat saat Han So Hee (pemeran Yeo Da Kyung) sedang berakting bersama dua pemeran anaknya saat berada di sebuah toko baju.

Di sela-sela adegan, Han So Hee melihat pemeran karakter Jenny, Lee Ro Eun, dari kejauhan.

Han So Hee pun berlari kecil menghampiri Lee Ro Eun yang duduk di kereta dorong.

Raut wajah Han So Hee begitu bahagia dan terlihat gemas dengan balita imut itu.

Beberapa kali Han So Hee juga mengelus dan bermain-main dengan pemeran anaknya hasil pernikahan dengan Lee Tae Oh itu.

Bahkan, Han So Hee tampak gemas dengan kaki mungil Lee Ro Eun.

Aktingnya dengan pemeran Joon Young, Jeon Jin Seo, juga terlihat begitu akrab ketika memakaikan jas.