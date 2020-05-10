Acara TV

Jadwal Program Trans TV 11 Mei – 17 Mei 2020

Berikut jadwal program favorit Anda sekeluarga di stasiun kesayangan Trans TV, jangan lupa saksikan drama korea yang sedang hits

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trans tv
Trans TV 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal program favorit Anda sekeluarga di stasiun kesayangan Trans TV, jangan lupa saksikan drama korea yang sedang hits The World of The Married yang akan tayang Senin - Kamis pukul 19.15 Wib atau 20.15 Wita

Senin, 11 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan
04.30 Nussa Pagi
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan
09.30 Sinema Indonesia Pagi
11.00 Serba Serbi Ramadhan
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.15 Drama Korea: The World Of The Married
20.45 CNN Prime News
21.30 Bioskop TRANS TV 1
23.30 Bioskop TRANS TV 2
01.30 Sinema Dini Hari

Selasa, 12 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan
04.30 Nussa Pagi
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan
09.30 Sinema Indonesia Pagi
11.00 Serba Serbi Ramadhan
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.15 Drama Korea: The World Of The Married
20.45 CNN Prime News
21.30 Bioskop TRANS TV 1
23.30 Bioskop TRANS TV 2
01.30 Sinema Dini Hari

Rabu, 13 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan
04.30 Nussa Pagi
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan
09.30 Sinema Indonesia Pagi
11.00 Serba Serbi Ramadhan
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.15 Drama Korea: The World Of The Married
20.45 CNN Prime News
21.30 Bioskop TRANS TV 1
23.30 Bioskop TRANS TV 2
01.30 Sinema Dini Hari

Kamis, 14 Mei 2020

02.30 Sinema Spesial Ramadhan
04.30 Nussa Pagi
05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Bajaj Bajuri Spesial Ramadhan
09.30 Sinema Indonesia Pagi
11.00 Serba Serbi Ramadhan
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis ( Obrowlan Manis )
14.00 Insert Today
14.30 Rumpi (No Secret)
15.30 CNN News Update
16.30 Nussa Sore
17.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
17.30 Ramadhan I’m In Love
18.00 Bikin Laper Spesial Ramadhan
18.30 Diary The Onsu
19.15 Drama Korea: The World Of The Married
20.45 CNN Prime News
21.30 Bioskop TRANS TV 1
23.30 Bioskop TRANS TV 2
01.30 Sinema Dini Hari

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Tags
Acara Trans TV
Program Layar Kaca
Drama Korea
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Editor: Edinayanti
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