Jadi Istri Pengusaha Sukses, Sandra Dewi Akui Takut Nonton The World of The Married

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea The World of The Married saat ini sedang hits. Namun Sandra Dewi mengaku takut menontonnya.

Sebagai pecinta drama korea (drakor), artis peran Sandra Dewi mengaku takut menonton The World of The Married.

Awalnya istri pengusaha sukses Harvey Moeis itu mengatakan, selama masa pandemi virus corona ini, ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah.

Jika anak tidur, ia menyempatkan untuk menonton.

"Kalau anak tidur tuh aku kebanyakan nonton," kata Sandra dalam kanal YouTube Titi dan Tian, dikutip Kompas.com pada Selasa (12/5/2020).

Titi Kamal kemudian bertanya soal drama Korea.

"Eh kamu suka drakoran (nonton drama korea) ya? Aku baru mau nonton Crash Landing on You, Itaewon Class sama mau nonton Descendans of The Sun katanya bagus," kata Titi Kamal.

Mendengar hal itu, Sandra lantas menyingung tentang drama yang sedang popular dan mendapat rating tinggi saat ini.

"Iya itu bagus, ada lagi yang sebenarnya bagus banget, lagi rating satu di mana-mana," ujarnya.

Drama itu adalah The World of The Married yang dibintangi Kim Hee Ae, Park Hae Joon, dan Han So Hee.