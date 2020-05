Sinopsis Lengkap The World of The Married Episode 3, Perselingkuhan Tae Oh Didukung Ibunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Sinopsis drama Korea (Drakor) The World of The Married episode 3 yang tayang di Trans TV, Rabu (13/5/2020) malam ini pukul 19.15 WIB.

Pada The World of The Married episode 3 terungkap perselingkuhan Lee Tae Oh dengan Da Kyung rupanya juga diketahui oleh ibu Tae Oh, yang tak lain adalah mertua Ji Sun Woo.

Ji Sun Woo begitu murka mendengar ibu mertuanya 'menyalahkan' dirinya karena terlalu sibuk bekerja hingga sang suami punya perempuan idaman lain.

Berikut adalah jalan cerita drama Korea The World of the Married episode 3 dilansir dari laman Tribun Solo, Rabu (13/5/2020).

• Foto Wajah Via Vallen & Nella Kharisma Saat Bangun Tidur, Penabuh Gendang Didi Kempot Ikut Komentar

• Video Mesum Mirip Cimoy Montok yang Viral Ditanyakan Nikita Mirzani, Fakta Ini Diungkap

• Ariel NOAH Posting Video Bunga-bunga, Nama BCL Malah Terbawa-bawa Fans Ayah Alleia yang Penasaran

Di awal episode 3, Ji Sun Woo dibawa ke ingatan masa lalu saat Lee Tae Oh melamar dirinya.

Kala itu, Sun Woo yang tengah hamil terharu mendengar kata-kata cinta dari Tae Oh.

Tae Oh langsung menemui Da Kyung di apartemennya.

Sementara itu, alasan Sun Woo menyuruh Sul Myung Sook memberitahu soal kehamilan Da Kyung adalah agar Tae Oh memilih antara istri atau selingkuhannya.

Tae Oh masih belum bisa memilih salah satu di antara kedua wanita itu sementara Da Kyung tak ingin terus-terusan menjadi wanita simpanan.

Ji Sun Woo menjenguk ibu Tae Oh yang kondisinya makin memburuk.