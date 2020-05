Reaksi EXO-L Tanggapi Lay Zhang Di Perpisahan Wajib Militer Suho EXO

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadi hari perpisahan sementara Suho EXO dengan para penggemarnya, EXO-L, Kamis (14/5/2020).

ya, Suho akan mulai menjalani wajib militer, yang membuatnya harus berhenti sejenak dari aktivitas sebagai artis Kpop.

Jelang perpisahannya itu, Suho mengunggah foto di akun Instagram pribadinya, @kimjuncotton.

Foto itu menggambarkan tangan seseorang yang sedang memegang light stick putih berbentuk segi enam berlogo EXO.

Pemilik nama asli Kim Jun Myeon itu seakan menitipkan pesan untuk para EXO-L dengan jargon khas grup yang debut pada 2012 itu.

"WE ARE ONE EXO, let's love," tulis Suho. Diketahui pada 4 Mei 2020, Suho mengejutkan penggemar dengan mengumumkan akan segera melaksanakan wajib militer atau wamil.

Lewat komunitas online, ia juga menulis surat panjang.

"Tanggal 14 Mei, saya akan masuk militer untuk melaksanakan kewajiban saya. Saya rasa saya akan merindukan EXO-L kami selama waktu itu," tulis sang leader EXO.

Pada akhir pernyataannya, Suho mendoakan kesehatan bagi semua penggemar yang sudah memperhatikan dan mencintainya.