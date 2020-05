Anang Hermansyah Bak Kapten Ri Crash Landing on You, Ashanty Rela Berantem Dulu

Ashanty dan Anang Hermansyah parodikan drama Crash Landing On You

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hal unik dibagikan Ashanty di media sosial. Anang hermansyah berpose bak Kapten Ri dan Yoon Seri.

Menariknya, demi berfoto itu Ashanty mengaku sampai berantem selama 2 hari dengan ayah Aurel Hermansyah.

Namun kini ayah Arsy malah ketagihan setelah berpose dengan busana ala militer itu.

Ya, baru-baru ini sejumlah drama Korea Selatan sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia.

• Kabar Duka Aktor Henky Solaiman Meninggal Dunia, Simak 5 fakta Henky

• Henky Solaiman Sakit Kanker Usus, Main Film Sejak 1971, Ini Profilnya

• Balik ke Layar Kaca, Azis Gagap Ungkap Alasan Rela Tak Terima Upah

Banyak orang Indonesia mulai menggemari beberapa judul drama Korea baik yang terbaru maupun lawas.

Crash Landing on You, Itaewon Class, The World of the Married merupakan beberapa judul drama yang kini sedang digandrungi.

Penyanyi Ashanty menegaskan dirinya begitu terpikat akan sosok Kapten Ri dalam drama Crash Landing on You atau CLOY.

Drama yang dimainkan oleh aktor Hyun Bin dan Son Ye Jin itu memang menjadi drama dengan rating tertinggi di stasiun penyiaran tvN.

Istri Anang Hermansyah itu kerap mengunggah editan foto dirinya dengan Hyun Bin ke akun Instagram.

Namun kali ini Ashanty nampaknya memilih cara lain untuk bisa bersanding dengan Kapten Ri.