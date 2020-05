Inilah Lima Drama Korea Terbaru yang Bisa Ditonton via Netflix di Bulan Mei 2020, Ada Rugal

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Banyak drama korea (drakor) yang ditayangkan di Tahun 2020. Beberapa drakor bahkan telah menjadi trending di Indonesia, seperti Crash Landing on You, Hospital Playlist dan yang paling terbaru adalah The World of The Married.

Bahkan drakor ‘The World of The Married’ sudah ditayangkan di stasiun televisi nasional agar semakin banyak orang Indonesia menikmati drakor.

Bagi para pecinta drakor, berikut ini ada beberapa drama Korea terbaru di Netflix yang dapat diikuti di bulan Mei 2020.

• Punya Tubuh Selalu Ramping Meski Beranak Dua, Ini Rahasia Sandra Dewi Yang Dibagikan Pada Titi Kamal

• Bukan Lee Min Ho, Aktor Tampan Ini Juga Curi Perhatian Penonton The King: Eternal Monarch

Bagi Anda yang belum paham bagaimana cara berlangganan Netflix, di bagian akhir artikel ini ada tips terkait menonton di platform asal Amerika itu.

1. Ssangab Cart Bar/ Mystic Pop-up Bar

Ssangab Cart Bar/ Mystic Pop-up Bar (soompi)

Serial drama ini nampaknya akan menjadi drama favorit di tahun 2020. Sebab, dua bintang K-Pop Yook Sung Jae (BTOB) dan Hwang Jung Eum (Sugar) akan membintangi drama tersebut.

Ssanggab Cart Bar adalah adaptasi ke webtoon populer dengan nama yang sama dan akan disutradarai oleh Jun Chang Geun.

Penggemar K-Drama punya alasan lain untuk bersemangat melihat Yook Sung Jae di layar sekali lagi setelah penampilannya di ‘Guardian: The Lonely and Great God’, yang dianggap sebagai salah satu drama terhebat dalam sejarah Korea Selatan.

Drakor ini mengisahkan seorang pengelola Ssanggab Cart Bar yang hanya dibuka pada malam hari di atap gedung.

Ia bekerjasama dengan Han Kang Bae sesama pemilik gerobak atap Woll Joo yang menjalankan gerobak makanan misterius.