Sinopsis The World of the Married Episode 5, Sun Woo Ungkap Borok Da Kyung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut sinopis drama Korea (Drakor) The World of the Married episode 5 yang tayang di Trans TV, Jum'at (15/5/2020) malam ini pukul 19.15 WIB.

Pada episode 4 yang tayang sebelumnya, Ji Sun Woo pergi ke sebuah hotel untuk menemui Son Je Hyuk.

Keduanya bertemu untuk membicarakan soal Lee Tae Oh. Tapi, Ji Sun Woo justru mendapat niat lain Son Jae Hyuk.

Son Jae Hyuk menyarankan agar Ji Sun Woo mau tidur bersamanya sebagai bentuk balas dendam kepada sang suami.

Di episode terbarunya ini, Ji Sun Woo akhirnya membuka perselingkuhan Lee Tae Oh dan Da Kyung di depan orangtua sang wanita.

Akibatnya, Sun Woo mendapatkan pukulan dari Yeo Da Kyung yang murka dengan ucapan Sun Woo.

Di awal episode ke 5, semua berjalan seperti biasanya, Tae Oh dan Sun Woo bisa menahan diri.

Seorang psikiater baru bergabung di rumah sakit tempat Sun Woo bekerja.

Myung Sook bercerita jika ia tertarik dengan Kim Yoon Ki, seorang duda cerai yang tidak memiliki anak.

Tak lama kemudian ponsel Myung Sook berbunyi, panggilan dari Tae Oh.