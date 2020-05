Gemar Membaca, Dukung Mahasiswa PGSD ULM Ini Raih Prestasi, Juara Debat

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Suka membaca menjadikan Dita Salsavira Cahaya Ningrum terlatih dalam public speaking.

Ya, penguasaan kosakata yang ia dapat dari membaca membuatnya percaya diri untuk tampil di depan umum.

Terbukti gadis keahiran Marabahan, 20 Agustus 1997 ini berani mengikuti lomba debat bahasa Indonesia.

Dan sebenarnya debat merupakan hal yang tidak mudah karena diperlukan strategi antara lain bagaimana berbicara tanpa emosi, bagaima na memberikan penjelasan yang akurat agar masuk secara logika dari mosi yang telah ditentukan.

Selain itu, juga bagaimana menyikapi suatu pembaruan agar mengetahui sisi pro dan kontra dari suatu pembaharuan tersebut.

"Dari debat saya banyak membaca, mencari dan mengorganisir sebuah informasi yang saya rangkum sebagai bahan yang disampaikan," jelas Juara 2 Debat Bahasa Indonesia tingkat Fakultas (FKIP) 2019 dan Juara 2 Debat Mahasiswa FKIP ULM tingkat Fakultas (FKIP) 2019.

Pengalaman mengikuti lomba debat diakui mahasiswi Program Studi S1 PGSD ini, memang belum seberapa, tetapi hal positif yang ia dapat adalah mengerti bahwa pentingnya mempelajari suatu pembaruan dan menyimak suatu berita dari sisi pro dan kontra.

Penghobi membaca, menari dan menonton film ini juga punya moto you will never win if you never begin. Tak heran ia juga meraih di bidang lain yaitu Wakil III Diang Kabupaten Barito Kuala 2017, The Winner PG-PSD Campus Ambassador 2018 dan Duta Favorit FKIP ULM 2019.

Dita juga menggemari sastra terutama puisi, semasa sekolah ia sering ikut lomba baca puisi, padahal ia hanya belajar secara otodidak dan sesekali dibimbing ibunya. salah satu prestasinya adalah Juara 3 Membaca Puisi tingkat Prodi PG-PSD pada 2018. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)