Sinopsis Touch Your Heart Episode 1 Tayang Perdana di Trans TV, Dibintangi Lee Dong Wook & Yoo In Na

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Sinopsis Touch Your Herat episode 1 yang tayang perdana di Trans TV, Senin (18/5/2020) pagi serta dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na.

Satu lagi drama Korea yang ditayangkan di Trans TV berjudul Touch Your Heart dan bisa Anda saksikan setiap Senin hingga Jum'at pukul 09.30 WIB.

Drama yang kembali mempertemukan Lee Dong Woo dan Yoo In Na pasca suksesnya peran mereka di Goblin ini bercerita tentang seorang artis yang hidupnya berantakan karena skandal.

Aktris papan atas Oh Jin-shim (Yoo In Na), yang memakai nama panggung Oh Yoon-seo, memiliki skandal yang merusak kariernya, meninggalkannya menganggur selama dua tahun.

• Penyebab Najwa Shihab Lebih Gugup Hadapi Syahrini Ketimbang Ahok BTP, Sebut Ini Soal Istri Reino

• Nasib Fany Kurniawaty Pasca Batal Dinikahi Sule Kini, Calon Ibu Rizky Febian Masih Jadi Pramugari?

• Penampakan Rumah Shah Rukh Khan yang Seperti Istana Raja Romawi, Lihat Kamar Tidurnya!

Untuk mendapatkan peran dalam serial televisi besar yang akan datang, ia setuju untuk mendapatkan pengalaman di sebuah firma hukum, bekerja sebagai sekretaris pengacara bernama Kwon Jung-rok (Lee Dong Wook).

Akhirnya, mereka jatuh cinta dan peristiwa-peristiwa berikut membentuk inti cerita.

Berikut sinopsis Touch Your Heart episode 2 tayang di Trans TV, hari ini, Senin, (18/5/2020) pukul 09.30 WIB dikutip dari laman Tribun Jateng.

Touch Your Heart episode 1 menceritakan tentang Yoon Seo, seorang aktris yang magang di firma hukum demi peran terbarunya.

Sebuah program di televisi membahas tentang Oh Yoon Seo, seorang selebriti yang dulunya populer di seluruh Asia.

Namun kini karirnya meredup karena banyak skandal, satu di antaranya narkoba.