20 Ucapan Selamat Idul Fitri 2020 Bahasa Inggris dan Artinya, Cocok Di Status IG, WA, FB

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut daftar ucapan Selamat Idul Fitri 2020 yang tersedia dalam bahasa Inggris dan artinya, cocok untuk status IG, WA, hingga FB.

Idul Fitri 2020 sudah di depan mata. Diperkirakan lebaran 1441 Hijriah akan jatuh pada Minggu 24 Mei 2020 nanti.

Saatnya mengirimkan ucapan selamat Idul Fitri 2020 pada kerabat dan orang-orang terkasih kita.

Hari raya Idul Fitri merupakan saat yang pas untuk kembali bersilaturahmi dengan mereka yang jauh dan terpisah.

Nah, bagi kamu yang ingin mengirimkan permohonan maaf atau sekadar memasang status ucapan selamat idul fitri 2020, dapat melakukannya via sosial media Facebook, Instagram, Twitter, hingga Instagram.

Berikut beberapa cantoh ucapan selamat idul fitri 2020 dalam Bahasa Inggris lengkao dengan artinya:

1. "Sending you warm wishes on Eid 2020. Remember me in your prayers."

(Harapan hangat dan baik pada Idul Fitri 2020. Ingat aku dalam doamu.")

2. “In every shared smile and laughter; In every silent prayer answered; In every opportunity that comes your way – may Allah bless you immensely! Eid Mubarak”

(Dalam setiap senyum dan tawa bersama; Dalam setiap doa diam-diam dijawab; Dalam setiap kesempatan yang menanti Anda - semoga Allah memberkati Anda! Selamat Idul Fitri)