Ada dr Tirta, Live Streaming TV One Fakta Bahas 'Lebaran Usai, Lonjakan Corona Mengintai'

Influencer, dr Tirta saat menjadi narasumber di Talk Show TV One beberapa waktu lalu. Live Streaming TV One malam ini kembali menghadirkan dr Tirta pada program Fakta malam ini Senin (25/5/2020)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung TV One program Fakta malam ini Senin (25/5/2020) yang akan dibawakan oleh Balques Manisang yang akan menghadirkan dr Tirta.

Live Streaming TV One malam ini bersama dr Tirta dapat diakses di Video Streaming Website TV One ataupun Youtube TV One, pada pukul 21.00 WIB, seperti ydikutip dari Instagram TV One News

Program Fakta malam ini akan membahas mengenai prediksi apakah Virus Corona atau Covid-19 akan mengalami lonjakan usai Lebaran.

"Untuk pertama kalinya umat Islam merayakan lebaran di tengah pandemi corona. Inikah awal adaptasi hidup “normal baru”? Benarkah gelombang kedua Covid-19 akan datang setelah lebaran?" tulis akun instagram TV One pada Senin (25/5/2020).

* UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

Pemerintah telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 256.946 spesimen Covid-19 hingga Senin (25/5/2020).

Tes spesimen dilaksanakan di 87 laboratorium dengan metode real time PCR dan 40 laboratorium dengan metode tes cepat molekuler (TCM).