Daftar Harga HP iPhone Terlaris versi Omdia Lengkap Spesifikasi, iPhone 11 Geser iPhone XR 

Editor : Rendy Nicko

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laporan dari firma riset Omdia, pengiriman iPhone 11 tercatat sebesar 19,5 juta selama Januari-Maret 2020.

Omdia merilis daftar smartphone terlaris di kuartal I 2020, Ada iPhone 11 dan iPhone XR. Daftar Harga HP iPhone jelang Juni 2020 lengkap spesifikasi ada di bagian berita ini.

Sebelum cek Daftar Harga HP iPhone jelang Juni 2020 dan spesifikasi, diketahui bahwa iPhone 11 menggeser posisi iPhone XR sebagai smartphone terlaris di dunia pada kuartal I-2020.

• Update Daftar Harga HP Samsung Akhir Mei 2020, Cek Spesifikasi Galaxy M21

• Cara Dapat Kuota Gratis Telkomsel 3 GB dan Tri 6 GB, Promo Paket Internet Murah Indosat dan XL Ada

• Daftar Harga HP Oppo Jelang Juni 2020, Oppo Find X2, Oppo A92 dan Oppo Reno 3

• Spesifikasi dan Daftar Harga HP Xiaomi Akhir Mei 2020, Ada Redmi 10X dan Redmi 10X Pro

Penjualan itu melampaui iPhone XR yang terkirim 13,6 juta unit di periode yang sama tahun lalu.

Omdia mengatakan bahwa ponsel iPhone besutan Apple memang rutin nangkring di daftar smartphone terlaris besutannya.

"Kesuksesan Apple berasal dari strategi hanya menawarkan sedikit model saja. Perusahaan ini pun bisa fokus menangani beberapa produk yang mampu menarik minat banyak konsumen dan laku dalam jumlah sangat banyak," ujar direktur riset smartphone Omdia, Jusy Hong.

Untuk iPhone 11 sendiri, selain strategi Apple di atas, harga menarik agaknya menjadi kunci.

Banderol ponsel ini yang mulai di angka 699 dollar AS (Rp 10,3 juta), lebih rendah 50 dollar AS dibanding iPhone XR sebelumnya yang dijual mulai 749 dollar AS (Rp 11,1 juta).

Secara spesifikasi pun iPhone 11 lebih tinggi dibanding iPhone XR. Jadi wajar saja jika iPhone 11 lebih laris dibanding iPhone XR.

Namun, yang cukup menarik, penjualan iPhone 11 bisa tembus angka yang tinggi di tengah ekonomi global yang belum stabil akibat pandemi.