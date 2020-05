Respons Ayu Ting Ting Saat Shaheer Sheikh Tulis Soal Cinta di Postingan Terbarunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kehidupan Shaheer Sheikh sepertinya masih jadi perhatian Ayu Ting Ting. Buktinya, ibu Bilqis itu beberapa kali tepergok merespons postingan sang aktor India.

Termasuk saat Shaheer Sheikh memposting soal cinta di akun instagramnya. Ayu Ting Ting memberikan respons pada unggahan itu.

Ini bukan kali pertama, Ayu Ting Ting memberikan respons pada mantan kekasihnya itu.

Sejumlah postingan Shaheer kerap disukai oleh sohib Ivan Gunawan dan Ruben Onsu itu.

Nah, terkait postingan terbaru Shaheer, sang aktor menggunggah foto berupa tulisan.

Tulisannya 'I Love as a man loves a women (aku mencintai seperti seorang lelaki mencinta seorang wanita)".

Dalam kolom caption dia juga menuliskan kalimat terkait.

"OMG #Repost @sonytvofficial with @make_repost

・・・

Love will be in the air again soon! Can you guess this surprise Sony has got for you? #SonyClassics

(OMG #Repost @sonytvofficial dengan @make_repost

・ ・ ・

Cinta akan segera mengudara lagi! Bisakah Anda menebak kejutan yang dimiliki Sony untuk Anda? #SonyClassics)," tulisnya via @shaheernsheikh.

Postingan Shaheer Sheikh yang direspons Ayu Ting Ting (Instagram shaheernsheikh)

Postingan ini disukai ratusan ribu orang, termasuk Ayu Ting Ting.

