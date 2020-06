Tutorial Make Up Dibagi Haico VDV, Cut Syifa Gagal Pakai Lipstik Tapi Disukai Rangga Azof

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cut Syifa unggah foto terbaru kala dia memakai lipstik namun hasilnya malah belepotan. Berbeda dengan keterampilan yang dibagikan Haico VDV di Youtube berupa turorial make up. Rangga azof suka yang mana ?

Situasi ini rupanya jadi sorotan warganet, Rangga azof terpantau memberikan tanda suka atau like pada unggahan Cut Syifa, sementara pada unggahan Haico VDV tidak terlihat memberikan respon. Padahal biasanya Rangga Azof kerap menyukai unggahan Haico VDV.

Dari pantauan banjarmasinpost.co.id Minggu (31/5/2020), pada unggahan tutorial make up Haico di youtube Haico Van der Veken dibagi Haico VDV jika make up yang ia pakai sangat sederhana.

Tak seperti make up artis-artis lainnya, Haico hanya mengenakan make up natural ketika hangout. Ia hanya menggunakan maskara, blush on dan lipstik.

"Sebenarnya make up aku tuh pure simple banget, paling make up 10 menit udah jadi sih, " tutur Haico di video channel youtube yang diunggah pada Minggu (31/5/2020)..

• Penyesalan Mendalam Ammar Zoni Terungkap, Suami Irish Bella Sempat Mau Bunuh Diri Imbas Narkoba

• LINK ltmpt.ac.id, Panduan Pendaftaran UTBK-SBMPTN Mulai Selasa 2 Juni Lengkap, Segini Biayanya

• Kekompakan Rangga Azof dan Cut Syifa Gegara Sekala Bumi Anak Ayudia Bing Slamet

"Untuk make up shooting biasanya aku langsung pakai bedak dari make over jadi gak pakai foundation dan lebih fokus bedakinnya ke bawah mata buat nutupin kantong mata,"

"Setelah itu pakai pelembap bibir vaseline. Untuk maskara aku pakai hypersharp power black liner dari maybelline dan ini tahan lama banget sih karena aku pernah pakai nangis seharian dia ini gak luntur,"

"eye shadow aku pakai two faced natural at lights, lipstik dari emina yang choco lava, dan untuk blush on aku pakai dari maybelline yang peace. Itulah tutorial make up ku yang sangat simple, " tutur Haico di video tutorial make up nya.

Haico mengatakan untuk lipstik ketika menghadiri acara ia memakai produk maybelline yaitu maybelline powder matte toasted brown MNU11.

Netizen pun tak henti-hentinya memuji idola mereka itu. Seperti komentar berikut