Malam Ini Tonton Episode 17 Spesial The World of The Married di TransTV, Ulas Adegan Belakang Layar

The World of The Married Episode 17 spesial tayang malam ini di TransTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan episode 17 spesial drama The World of The Married TransTV malam ini. Ada yang spesial karena merupakan wawancara para pemainnya.

Drama Korea The World of The Married TransTV ternyata belum sepenuhnya berakhir. Masih ada dua episode lagi yang tersisa, yaitu episode 17 dan episode 18 yang disiarkan Selasa (2/6/2020) dan Rabu (3/6/2020).

Dua episode spesial The World of The Married ini menampilkan wawancara setiap pemain dan juga adegan di balik layar atau selama proses syuting berlangsung.

Akankah dua episode spesial ini mengungkap pertanyaan yang belum terjawab?

Tonton langsung episode spesial The World of The Married di TransTV malam ini pukul 19.00 WIB.

Episode Terakhir The World of The Married Kembali Pecahkan Rekor, Raih Rating Tertinggi Sepanjang Sejarah TV Kabel Korea

Drama Korea The World of The Married pecahkan rekor.

The World of The Married meraih rating tertinggi lewat episode terakhirnya sekaligus mencetak sejarah sebagai drama TV kabel paling laris.

Berdasarkan Nielsen Korea yang dilansir Soompi, episode final The World of The Married meraih rating rata-rata nasional sebesar 28.37 persen.

Rekor itu mengalahkan episode sebelumnya yang mencetak rating 24.44 persen.